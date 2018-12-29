ديسمبر 29, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

شاب يبكي دماً.. وفحوصاته تفاجئ الأطباء

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فى :منوعات
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شاب يبكي دماً.. وفحوصاته تفاجئ الأطباء

أثار شاب هندي حيرة الأطباء، لعدم قدرتهم على تحديد الأسباب التي تجعله يبكي دما بدلا من الدموع.
وأظهرت الفحوصات الطبية خلو الشاب من جميع الأمراض أو المسببات التي تؤدي إلى حدوث هذا الأمر، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.
وقال تقرير صادر عن المستشفى إن اختبار وظائف الكبد كان سلبيا، بينما لم تظهر أية علامات على أي نزيف أو تخثر.
وجرى استبعاد وجود أية أمراض وراثية مثل مرض فون ويلربراند {نزيف يستمر مدى الحياة}، وحمى الضنك وداء البريميات {مرض جرثومي يسبب عدة أنواع من النزف} .
ويعرف الدمع الدموي أو البكاء دما باسم “الهايمولاكريا”، وهي حالة ترافق الإصابة ببعض الأمراض، وهو عرض لعدة أمراض، يمكن أن تدل على وجود ورم في الجهاز الدمعي، أو على وجود تغير في الهرمونات.
وأوضح أحد الأطباء المعالجين أن نحو 30 % من حالة الدمع الدموي تكون مجهولة الأسباب.

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