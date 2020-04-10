شاب يبتكر وسيلة تعارف على الفتيات في ظل تفشي كورونا

يتسم أحد أوجه الأزمة التي يشهدها العالم اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا بطابع رومانسي، إذ يعاني الكثير من المحبين من “صعوبة اللقاء” في ظل إجراءات مواجهة الوباء.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست”، صورا قام بلصقها شاب في مختلف أنحاء مدينة نيويورك الأمريكية، تحمل صورته وعنوانه البريدي ومحل إقامته بالإضافة إلى لمحة عن نفسه.

وكتب الشاب في ملصقاته “أبحث عن فتاة في فترة الحجر الصحي وبعده، أنا شاب جذاب، موظف، العمر 30 عاما، مهتم بالزواج، بجب أن تكون الفتاة بصحة جيدة خالية من الأمراض وذات قوام جميل”.

ونشر الشاب إعلاناته في الحدائق وأماكن جري الرياضيين، حيث يقول بأن هذه الطريقة أفضل من تطبيقات التعارف عبر الإنترنت، فهناك أشخاص ينتحلون صفات غيرهم، بالإضافة إلى كثرة المنافسين عبر الإنترنت.