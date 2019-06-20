شاب مصري يلقى بزوجته من الطابق الثالث بالمحكمة

في تصرف غريب داخل مبنى محكمة، ألقى زوج مصري بزوجته من الطابق الثالث لتسقط على الأرض مصابة بجروح وكسور خطيرة، في مناطق متفرقة من جسدها، ليتم نقلها للمستشفى في حالة خطرة.

وبدأت تفاصيل القضية ببلاغ رسمي إلى مديرية أمن محافظة المنوفية، يفيد بقيام شاب ثلاثيني بإلقاء زوجته من الطابق الثالث أثناء تواجدهما في مقر المحكمة لنظر دعوى قضائية بينهما، كانت الزوجة قد أقامتها ضده تفيد بتضررها من تصرفاته، إلى جانب طلبها نفقة وحقوقها المادية.

وتبين أن الزوجة”26 عامًا”، تعاني خلال الفترة الأخيرة من سوء معاملة الزوج، الأمر الذي ترتب عليه لجوؤها للمحكمة لطلب حقوقها المادية، بإقامة دعاوى قضائية، وتحدد لها جلسة اليوم لنظرها، لتنشب بينهما مشادات تنتهي بقيامه بإلقاء الزوجة.

وانتقل رجال الأمن والإسعاف لمقر المحكمة، حيث تسببت الواقعة في حالة من التوتر والاستنفار الأمني أثناء الجلسات.

وأشارت التقارير الطبية الأولية إلى إصابة الزوجة بكسور في الحوض واشتباه بنزيف داخلي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.