سنة سجن لامريكي حاول إغراق جرو صديقته السابقة

القضاء الأمريكي يحكم بالسجن عاماً لشاب حاول إغراق جرو صديقته السابقة

حُكم على أمريكي بالسجن مدّة سنة لمحاولته إغراق جرو صديقته السابقة، وهو قرار رحّب به المدّعي العام المسؤول عن الملف واصفا ما أقدم عليه الرجل بانه “غير مقبول”.

وقال كريستوفر غرامتشيوني المدّعي العام في منطقة مونماوث جنوب نيويورك، في بيان إن المتهم آرون دايفيس (36 عاماً) أدين بتهمة معاملة حيوان بقسوة ووحشية بعد محاكمة دامت ثلاثة أيام في كانون الأول/ديسمبر.

وتعود الحادثة إلى تموز/يوليو 2018، عندما أنقذ أحد المارة جروا يبلغ 8 أشهر، محبوساً في قفص ومتروكا مع ارتفاع المد في خليج ساندي هوك في نيوجيرزي.

وأطلق يومها على الجرو اسم “ريفر” وفتحت الشرطة تحقيقاً بالموضوع.

وفي ذلك اليوم، كان عناصر من الشرطة مجهزين بكاميرات تدخلوا صباحا في شجار بين زوجين وصوروا كلبا شبيها ب”ريفر” ما سمح بالوصول إلى الشخص الذي حاول إغراق الجرو، على ما جاء في البيان.

وقال غرامتشيوني إن “إساءة معاملة الحيوانات التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها هو أمر غير مقبول، وأكثر من ذلك هو فعل حقير لا سيّما عندما يستخدم الحيوان كوسيلة للانتقام من مالكه”.

وتعدّ حماية الحيوانات التي تستحوذ على اهتمام أساسي في حياة الكثير من الأميركيين، واحدة من القضايا القليلة التي تحظى بالاجماع في المشهد السياسي.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانونا عرضه أعضاء من كلا الحزبين، يعاقب بالسجن لفترات قد تصل إلى سبع سنوات من يبث مقاطع مصورة تظهر التعامل بوحشية مع الحيوانات.