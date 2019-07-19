سممته فقضم رأسها قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة!

في حادثة غريبة، أقدم رجل، عمره 60 عاماً، على الانتقام من أفعى بطريقة لا تخطر على البال، قبل أن يموت جراء تعرّضه للدغة منها في الهند.

وفي التفاصيل، فإن هذه الحادثة قد حصلت يوم في السبت في قرية أجانوا. ولفتت المعلومات الى أن الرجل الذي يدعى بارفاتا جالا باريا كان واقفاً في نقطة يتم فيها تحميل حبوب الذرة من حقل في شاحنة.

وبحسب التقارير، فقد رأى الرجل أفعى في المكان، إلا أنه بقي واقفاً مدعياً أنه سبق وأمسك بالعديد من الثعابين.

ولسوء الحظ، فقد أمسك الرجل بالأفعى التي لدغته في يديه ووجهه. والصادم هو أن بارفاتا جالا باريا انتقم منها، من خلال قضمها وقتلها.

إشارة الى أنه تمّ نقل الرجل الى المستشفى، إلا أنه توفي بعد وقت قليل بسبب انتشار السم في جسده.