سعدون جابر يعلن مباشرته ببناء مسرح كبير قرب بيته لتقديم الاغاني والمسرحيات

اعلن الفنان سعدون جابر العمل على بناء مسرح في العاصمة بغداد.

وقال جابر في حديثه لصحيفة الراي الكويتية: ‘لديّ مشروع ضخم بكل ما للكلمة من معان، إذ إنني مشغول هذه الأيام ببناء مسرح كبير، على ضفاف نهر دجلة وبالقرب من منزلي، بعدما أكرمني الله بمساحة شاسعة جداً من الأراضي، وهو ما دفعني إلى تشييد صرح عريق، لأقدم فيه الغناء العراقي الأصيل والمسرح الجاد، حيث سأدشن أعماله الفنية بمسرحية غنائية لروائع الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب’.

وأضاف ‘كما سيشهد المسرح أيضاً، مسرحية غنائية تستعرض أعمال ومشوار الشهيد الشاعر فايق عبد الجليل، والتي يعكف أحد الكتّاب العراقيين في الوقت الراهن على تأليفها’.