سرق بيتزا فحكم عليه بـ 300 ساعة عمل!



أصدرت محكمة في مدينة كالينينغراد الروسية حكما بالعمل الإجباري لمدة 300 ساعة على رجل قام بسرقة بيتزا من عامل توصيل تابع لأحد مطاعم المدينة.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة أن الرجل المذكور قام، في ديسمبر الفائت، بطلب 3 شطائر بيتزا من مطعم في المدينة، وعندما حضر عامل التوصيل إلى منزله، قام الرجل بخداع العامل وإلهائه وسرقة البيتزا، ثم أغلق باب منزله وامتنع عن دفع ثمن الوجبات.

وتقدم أصحاب المطعم بشكوى ضد السارق، وبعد استدعائه إلى التحقيق، اعترف بذنبه، وتم تحويله إلى محكمة الجنايات في كالينينغراد، ليتم إصدار حكم ضده بالعمل لـ 300 ساعة إلزامية.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة أن الفعلة التي قام بها الرجل تدخل تحت تصنيف السرقة المتعمدة، وكان من الممكن أن يحكم عليه بالسجن 4 سنوات، لكن تعاون الرجل مع التحقيق واعترافه بذنبه، دفعا القاضي للتخفيف من قسوة العقوبة.

المصدر: لينتا. رو