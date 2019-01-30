يناير 30, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات

“سحرة” يقتلون 6 أطفال ويسرقون أعضاءهم

التاريخ:
فى :منوعات
اترك تعليق
20 مشاهدة

“سحرة” يقتلون 6 أطفال ويسرقون أعضاءهم

قتل 6 أطفال جنوب غرب تنزانيا، وعثرت الشرطة على جثثهم بلا أذان وأسنان، وبعضها كان بلا أطراف أيضا.

وتراوحت أعمار الضحايا بين سنتين وتسع سنوات، في حين أكدت الشرطة أن الحادثة الرهيبة وقعت نتيجة “المعتقدات الخرافية” المنتشرة في بعض مناطق البلاد.

ويعتقد قتلة من هذا النوع أن ما فعلوه سيمدهم بـ “مساعدة سحرية”، واعتقلت الشرطة أحد المشتبه بهم، وهو قريب ثلاث ضحايا ينتمون لعائلة واحدة.
كما أشارت وسائل إعلامية محلية إلى وجود بعض “الأطباء السحرة” ممن يخبرون الناس أن الأعضاء البشرية تمتلك خواص محددة تجلب لهم الحظ والثروة.

وتنتسب الضحايا الـ 6 لمجموعة من 10 أطفال اختفوا قبل مدة في مقاطعة “نجومبي” التنزانية، حيث عثرت الشرطة على 4 منهم على قيد الحياة.

وذكر المحققون التنزانيون أن المجرمين زاروا الأطفال ليلا في بيوتهم واختطفوهم منها، بينما كان أهاليهم يبيعون الطعام في السوق.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.