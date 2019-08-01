سترة ارتداها الأمير هاري 24 مرة تثير تساؤلات

ظهر دوق ساسكس الأمير هاري، الخميس الماضي، بإطلالة أنيقة خلال زيارة مستشفى للأطفال في شيفيلد البريطانية، لكنه ارتدى سترة رمادية تكرر ظهوره بها عدة مرات.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الأمير هاري ظهر من قبل بنفس السترة 24 مرة منذ لقائه زوجته ميغان ماركل. ويبلغ ثمن السترة 188 جنيهاً إسترلينياً، وهي من تصميم علامة تجارية أميركية.

وذكرت الصحيفة أن الأمير ظهر بالسترة في عدة مناسبات منها زيارته لملبورن في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وأيضاً خلال رحلة الأمير البريطاني وزوجته إلى المغرب.

وتحتوي خزانة ملابس الأمير على 4 سترات من هذا التصميم وبألوان مختلفة، ونادراً ما يرتدي أي شيء سواها.

وأثار ارتداء الأمير لهذه السترة في الفترة الأولى الكثير من التساؤلات حول دور ميغان في اختيار ملابسه، حيث تعد العلامة التجارية لهذه السترة من العلامات المفضلة لدى ميغان، في الوقت الذي تظهر فيه ميغان بإطلالات متنوعة من تصاميم الملابس في كل مناسبة تشترك بها.

وقد أثار الأمير هاري الجدل في أغسطس (آب) من العام الماضي عندما ظهر مرتدياً حذاءً به ثقوب، وهو الحذاء نفسه الذي ارتداه في حفل زفاف الأميرة يوجيني في أكتوبر 2018، حسب صحيفة «ديلي ميل»، مما دفع البعض إلى التساؤل حول فلسفة دوق ساسكس في اختيار ملابسه.