بعد مرور عام.. سبب صادم وراء اصطدام مقاتلتين أميركيتين

بعد سنة على وقوع الحادث، كشف تقرير سبب اصطدام طائرتين أميركيتين حربيتين فوق اليابان، والذي تسبب بموجة غضب في اليابان. فالحادث حصل في 6 كانون الأول 2018 خلال عملية تزود بالوقود في الجو، حين اصطدمت مقاتلة “إف-18” بطائرة “سي-130” كان على متنهما 7 أفراد.

وأثبت التحقيق أن طيار المقاتلة كان يلتقط صور “سيلفي” مع كتاب في يديه لحظة الاصطدام. وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية حينها أن الحادث وقع قبالة السواحل اليابانية، جنوب رأس موروتو في جزيرة شيكوكو الرئيسية.

وذكر التقرير أن طيار المقاتلة كان يقوم بأفعال غير مهنية مثل الإمساك بكتاب، وتصفيف شعره وغير ذلك أثناء القيادة، وعند وقوع الحادث تخلى عن أدوات التحكم بالطائرة لالتقاط الصور أثناء الطيران.

ويقول التقرير إن قلة تجربة أحد الطيارين أثناء القيادة الليلية والتزود بالوقود في الهواء والقيادة المتهورة ساهمت في تصادم طائرتين في أواخر العام الماضي والتي أودت بحياة ستة من أفراد طاقم من مشاة البحرية في إيواكوني.

واعتبر المحققون أن سرب مشاة البحرية في جميع الأحوال الجوية عانى من “الإشراف غير الكافي على التدريب والعمليات” و”مناخ القيادة غير المهني”.

يتضمن التقرير أن التصرفات غير المهنية تضمنت أيضا تناول أدوية لا تحتاج إلى وصفة طبية، صور سيلفي أثناء الطيران قام بها طيارو السرب إضافة إلى مجموعة دردشة عبر الإنترنت حيث استخدم ضباط البحرية لغة غير مناسبة لوصف بعض زملائهم.