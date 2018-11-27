زوج يقتل زوجته وشقيقها أمام القضاة

أقدم زوج على قتل زوجته وشقيقها داخل قاعة المحكمة بإطلاقه النار عليهما خلال سير المحاكمة في جنوب أفريقيا.

وأعلنت الشرطة بأن إطلاق النار وقع في مبنى المحكمة المحلية في مدينة دوربان، بينما كان القضاة ينظرون في دعوى طلاق بين الزوجين.

وافادت المتحدثة باسم الشرطة، إنه “قرابة الساعة الحادية عشرة صباحا، أثناء الاستراحة، أطلق المشتبه فيه النار على زوجته وشقيقها فقتلهما على الفور”. موضحة أن “الرجل حاول أن ينتحر لكنه نقل إلى المستشفى في حالة حرجة”.

يشار إلى أن المحاكم في جنوب أفريقيا تحظى بحماية مشددة وأجهزة لكشف المعادن والمسح الضوئي لكل الحقائب التي يحملها الوافدون إليها.