زوجان يتقاعدان مبكرا ليصبحا من أصحاب الملايين

قرر زوجان من مدينة سان فرنسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية التقاعد قبل الموعد المقرر، وبذلك أصبحا من أصحاب الملايين

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن الزوجين كريستينا (41 سنة) وأمون براونينغ (39 سنة) ولديهما طفلان، اعترفا بأنهما تمكنا من جمع مبلغ مالي كبير بفضل الاستثمارات التي ساهما بها، ونفقاتهما المعتدلة والعمل كسائقي تاكسي في أوقات الفراغ. كان الزوج يتقاضى 98 ألف دولار في السنة عن عمله مصمما مدنيا، وزوجته 70 ألف دولار سنويا عن عملها كمدع عام فدرالي.

يقول الزوج، لقد فكرت بالتقاعد عام 2011 عندما تم تكريمي بمناسبة مرور 10 سنوات على عملي، كما تم تكريم زميل آخر بمناسبة مرور 40 سنة على خدمته. حينها أدركت أن الإنسان يمكن أن يعمل طوال عمره وفي النهاية يحصل على ورقة فقط، وأنا أريد من الحياة أكثر من ذلك.

ويضيف، لذلك قررت التقاعد عن عمر 40 سنة وأبلغت زوجتي بالفكرة فساندتني. بعد ذلك وضع الزوجان خطة لمدة 10 سنوات تبدأ عام 2013 وتنتهي عام 2021 بحيث يصبحا مستقلين ماليا .

ومن أجل بلوغ الهدف المنشود، انضم الزوجان إلى الحركة الاجتماعية

Financial Independence Retire Early، التي تدرب المشترك على الادخار وكيفية كسب الأموال واستثمارها. ولكن قبل ذلك يجب على الشخص أن يقتنع بهذه الحقيقة. بحسب كريستينا.

بدأ الزوجان عملهما بشراء المنازل التي تحتاج إلى ترميمات وعمليات صيانة، وبعد ترميمها يعرضانها للبيع بمبالغ مقبولة مع بعض الربح. يقول الزوج كسبنا من ترميم وبيع ثلاثة منازل أكثر من 400 ألف دولار. بعد ذلك عمل الزوجان في شركة Uber и Lyft لسيارات الأجرة وكان يتقاضى كل منهما 40 دولارا في الساعة، ويقول الزوج أعتقد أننا كسبنا من هذا العمل حوالي 26 ألف دولار.

عموما تمكن الزوجان من جمع المبلغ المتوقع خلال عشر سنوات، ولذلك تقاعدا في شهر يوليو عام 2019 أي قبل سنتين من موعد نهاية الخطة التي وضعاها.

يقيم الزوجان حاليا في البرتغال وتبلغ نفقاتهما الشهرية 4500 دولار ويتعلمان مع أولادهما اللغة البرتغالية ويتجولان في أوروبا ويمارسان رياضتهما المفضلة، وأيضا يعملان في قناة Our Rich Journey على YouTube ، حيث يتحدثان عن التقاعد المبكر.

المصدر: لينتا. رو