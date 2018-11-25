زوجان أمريكيان يعثران على بطاقة يانصيب ربحت نحو مليوني دولار أثناء تنظيف منزلهما

عثر زوجان في ولاية لويزيانا الأمريكية على بطاقة يانصيب، كانت ربحت الجائزة الكبرى التي تصل إلى ما يقارب المليوني دولار، أثناء قيامهما بأعمال التنظيف بمناسبة عيد الشكر.

وقالت تينا أهرنبيرغ إنها عثرت على مجموعة بطاقات يانصيب على منضدة قرب سريرها، بينما كانت تقوم بأعمال التنظيف والترتيب في بيتها استعدادا لاستقبال الضيوف من بقية العائلة في يوم عيد الشكر الذي يعد عطلة رسمية في أمريكا.

وقد ربحت واحدة من هذه البطاقات الجائزة الكبرى المتراكمة وقيمتها 1.8 مليون دولار.

وقد عثر الزوجان على البطاقة الرابحة قبل أسبوعين فقط من موعد انتهاء صرف قيمتها المالية.

إذ جرى السحب على هذه البطاقة في السادس يونيو/حزيران، وثمة فترة ستة أشهر يمكن للرابح التقدم خلالها لاستلام جائزته.

وقال هارولد أهرنبيرغ لمؤسسة اليانصيب في لويزيانا “بقينا ندقق في الأرقام ونعيد التدقيق المرة تلو الأخرى”.

وأشار إلى أنهما ظلا يتوقعان أن ثمة خطأ ما قد يحصل قبل أن يتأكدا ويتقدمان رسميا لاستلام الجائزة.

ويعيش الزوجان في مانديفيل، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد 75 ميلا الى الشرق من عاصمة الولاية، باتون روج.

وسيحصل الزوجان على مبلغ صاف يقدر بـ 1.3 مليون دولار بعد حسم الضرائب الفيدرالية.

ويقول الزوجان إن خطتهما الوحيدة هي ايداع المبلغ في البنك من أجل مرحلة تقاعدهما.

وقالت اهرنبيرغ “ليست لدينا أي خطط لشراء أي شيء مجنون أو القيام برحلات كبرى”.

واضافت أن “الشيء الأكثر طرافة وسرورا هو أننا سنودع الصك” بمجمله في البنك.