رصيف من الشوكولاته في ألمانيا كاد أن يسبب كارثة!

ربما تظن أنه مشهد مصوّر في أفلام هوليوود أو مأخوذ عن قصص عيد الميلاد، لكن في الواقع هذا ما حدث فعلا داخل مصنع في ألمانيا حيث غطّى طن من الشوكولاته الرصيف في إحدى المدن الألمانية.

رجال الدفاع المدني هرعوا على الفور لإزالة الشوكولاتة في الشارع مستخدمين المجارف والماء الساخن. لكن ما هو السبب الحقيقي وراء وقوع هذه الحادثة؟

ذكرت صحيفة Soester Anzeiger الألمانية أن خللا فنيا طرأ على مخزن للشوكولاتة في مصنع DreiMeister ، ما أدّى الى تسرّب السائل في الشارع مغطيًا رصيفًا بكامله. وسرعان ما تجمّد الحليب الممزوج مع الشوكولا بعد أن كان ساخنا داخل المخزن ، كما يظهر في الصورة.

وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة ماركوس لوكي أن المصنع سيعاود العمل يوم الأربعاء مشيرا الى أن هذه الحادثة كادت أن تتحوّل الى كارثة لو وقعت خلال أيام عيد الميلاد.