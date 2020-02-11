رسمياً.. عدد سكان مصر 100 مليون نسمة

سجلت الساعة السكانية لمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة.

وعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمراً صحافياً للإعلان عن وصول عدد سكان مصر داخل البلاد إلى 100 مليون نسمة، حيث عمل المؤتمر على توضيح أبرز وأهم أحداث معدلات الزيادة الطبيعية ومدى تأثير هذه الزيادة على التنمية الاقتصادية.

ويمثل عدد سكان مصر 1.3% من إجمالي سكان العالم، و7.6% من إجمالي قارة إفريقيا، ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم.

وأعلن الجهاز المركزي أثناء المؤتمر الصحافي عن أهم ما يميز التركيبة السكانية في مصر من أجمالي نسب الشباب والفئات العمرية المختلفة، حيث بلغ عدد الشباب في مصر من الفئة العمرية من 18 عاماً حتى 29 عاماً نحو 20.2 مليون نسمة مما يعادل نسبة 21% من إجمالي السكان عام 2019، كما وصل عدد الأسر التي يعيلها الشباب 2 مليون و877 ألف و14 أسرة بنسبة 12.3% من إجمالي السكان.

كما صنفت محافظة القاهرة بأعلى نسبة للشباب المستخدم لوسائل تكنولوجيا المعلومات.

كما بلغ معدل الكثافة السكانية للمساحة المأهولة لكل كيلو متر مربع 1422 نسمة في مصر، ووصل متوسط العمر المتوقع 71.2 عاماً للذكور، و73 عاماً للإناث.

ووصلت نسبة سكان الحضر في مصر إلى 42.6% من إجمالي السكان، وبلغت نسبة السكان في الفئة العمرية أقل من 15 عاماً 34.2% من إجمالي السكان، وبلغت نسبة السكان في الفئة العمرية 65 عاماً إلى أعلى إلى 3.9% من إجمالي السكان، كما بلغ معدل المواليد 26.8 مولود حي لكل 1000 من السكان.