رحلة توديع عزوبية تتحول لسجن لمدة 24 شهرا

كيف تحولت رحلة توديع عزوبية إلى سجن لمدة 24 شهرا؟

حكم قاضي في مدينة مانشستر الإنجليزية على أربعة رجال بالسجن لمدة تتراوح بين 19 و 24 شهرا بتهمة السكر الشديد وتهديد الركاب وطاقم طائرة أثناء رحلة جوية إلى لاس فيغاس الأمريكية. وحسب موقع “بيلد” الألماني فإن طائرة الركاب، التابعة لشركة توماس كوك، اضطرت إلى الهبوط في مقاطعة وينيبيغ بكندا بعدما عجز موظفو الطائرة على السيطرة على الوضع وتجاوز الفوضى التي أحدثها الرجال المخمورين.



وبعد هبوط الطائرة تم تسليم الأشخاص إلى الشرطة الكندية لتنتهي بذلك رحلة توديعهم للعزوبية، التي كانوا يريدون قضائها في مدينة لاس فيغاس الأمريكية الملقبة بمدينة الشيطان. وذكر المصدر ذاته أن التكاليف التي نتجت عن هذا الهبوط الاضطراري بلغت 33 ألف يورو.

ووفقا للموقع السياحي “رايزه ريبورتر” شعر الركاب وطاقم الطائرة بارتياح كبير عندما هبطت الطائرة في كندا، لما سببه الرجال الأربعة من قلق للمسافرين. وأضاف الموقع أن قاضي المحكمة في مانشستر أصدر أحكاما في حق الرجال الأربعة تتراوح بين 19 و24 شهرا بتهمة “الشغب”، وقال قاضي المحكمة إن الرجال الأربعة أساؤوا بسلوكهم السيء للمسافرين وطاقم الطائرة وكانوا في حالة سكر شديدة أدت إلى هبوط اضطراري للطائرة في كندا ما نجم عنه أيضا تأخير في مواعيد رحلات المسافرين.