رجل يلد طفلا والقانون يعترف بأنه الوالدة… فهل يفقد هويته؟ (صور)

فريدي مكونيل رجل متحوّل جنسيًّا. في الواقع، ولد فتاة، لكنّه خضع لعمليّة جراحيّة، وهو يعيش الآن كرجل بكل معنى الكلمة. والمدهش في الأمر أنّه استطاع بيولوجيًّا الحمل والولادة، مع العلم أنّه يُعتبر أب المولود.

ويريد مكونيل أن يُعرّف كأب للطفل على شهادة ميلاده، لكن يشترط القانون أن يُسجّل الشخص الذي يلد مولوداً أنه الوالدة. لذلك، قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ مكتب السجل العام، المسؤول عن تسجيل المواليد والوفيات في إنكلترا وويلز، فرفع دعوى قضائيّة بتهمة التمييز والتعصّب.

ويقول المحامون إن المولود سيكون أوّل طفل يولد في إنكلترا وويلز دون أم قانونية إذا ربح مكونيل الدعوى، وفقاً لموقع “مترو”.

ويُذكر أنّ بعض المحامين يقولون إن الرجال الآخرين المتحولين جنسياً قد سُجّلوا في شهادات الميلاد أمّهات للأطفال، فلا داعي لتغيير القانون الآن.