رجل يقاضي والديه .. والسبب أفلامه الجنسية!

قرر رجل من ولاية ميتشغان الأمريكية رفع دعوة قضائية ضد والديه لمطالبتهم بدفع 86 ألف دولار أمريكي كتعويض بعد قيامهم بتدمير مجموعته من الأفلام الجنسية.

اضطر الابن للعودة للعيش مع والديه في منزلهما عقب انفصاله عن زوجته، وقام الابن بأعمال منزلية في مقابل الإقامة لديهما، وفقا لأوراق القضية التي نشرت عنها عدة صحف أمريكية.

وبعد مرور عشرة أشهر، طُلب من الرجل مغادرة منزل والديه عقب إبلاغ الشرطة بوقوع “حادث عنف أسري” في المنزل.

وعند قيام الأب والأم بتسليم الابن ممتلكاته، لاحظ بدوره اختفاء مجموعته التي تُقدر قيمتها بحوالي 29 ألف دولار أمريكي وتتكون من 12 صندوق لأفلام الجنسية وصندوقين لألعاب جنسية.

وفي رسالة إلكترونية، قال الرجل لوالديه أنه لو كان لديهم مشكلة مع ممتلكاته منذ البداية، كان عليهم إخباره معبرا عن استعداده للرحيل حينها وواصفا تصرف والديه نحوه بـ “الانتقامي”.

أما الأب، فيقول في أوراق القضية أن ابنه تعرض من قبل للطرد من المدرسة ومن الجامعة لقيامه ببيع الأفلام الجنسية للطلبة الآخرين، وأضاف أنه قام بتحذيره حينها وأخبره عن عزمه على تدمير أية أفلام جنسية سيعثر عليها في المنزل.

وقام الابن، الذي يعيش حاليا في ولاية إنديانا الأمريكية، بإرسال 44 رسالة إلكترونية لضابط شرطة بجميع أسماء الأفلام التي تم تدميرها، ولكن النيابة رفضت توجيه تهمة ارتكاب عمل جنائي للوالدين.

والسبب وراء عدم الإفصاح عن أسماء كلا من المدعي والمدعى عليهم لوسائل الإعلام حتى الآن هو اعتبار الدعوى المرفوعة من الابن ضد والديه دعوى مدنية وليست جنائية.