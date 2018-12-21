بالصور “قصة كارثية”.. رجل يحتجز زوجته لمدة عامين ويجبرها على “الدعارة” مقابل 5 دولارات!

قضت محكمة بولندية، الأربعاء، بالسجن لمدة 25 عاما على مواطن، بعد إدانته بتهمة احتجاز زوجته لمدة عامين في زنزانة داخل منزله واغتصابها هو وأشقائه وأشخاص آخرون.

وذكرت الشرطة البولندية، أن ماريوس سيز اجبر أيضا زوجته على العمل كعاهرة، وأيديها مكبلة خلف ظهرها وانه كان يتلقى 5 دولارات من كل زبون.

وأشارت وسائل إعلام بولندية، إلى أن الزوجة ظلت محتجزة لمدة حوالي عامين في الزنزانة داخل المنزل ببلدة بارسيزي الشمالية ولم يسمح لها بالاغتسال وان طعامها اقتصر على السندويشات.

وقالت إن الزوجة نجحت بعد ذلك بالهرب والاتصال بوالدتها، ثم أبلغت الشرطة التي ألقت القبض على الزوج وعدد من أشقائه وأقربائه.

وأكد مصدر قضائي، أن عدد كبير من الرجال اغتصبوا المرأة بعد دفع المبلغ المطلوب لزوجها، وأن ذلك استمر لحوالي أربع سنوات قضت نصفها داخل الزنزانة، مشيرا إلى أن شقيقة الزوج اندريه وماريان حكم عليهما بالسجن لمدة 15 سنة.