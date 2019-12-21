راهب بوذي يرتكب معصية ويموت بصعقة كهربائية

توفي راهب بوذي في تايلاند بصعقة كهرباء، عندما كان يلعب بهاتف محمول موصول بجهاز الشحن.

وأفادت صحيفة Daily Mail، بأن الراهب فرا روانغ يوت (49 سنة) أعلن أنه يتوجه إلى قرية مجاورة ليقوم بالتبشير. ولكنه بدلا من ذلك اختبأ في كوخه، ليدخن السجائر ويشرب القهوة على الرغم من أنهما محرمان على الرهبان وممارستهما تعتبر خطيئة.

وبعد ثلاثة أيام عاد رهبان آخرون من ذات القرية وأكدوا على أن الراهب فرا روانغ يوت لم يكن معهم في هذه القرية. ما دفع الجميع للبحث عنه إلى أن وجدوه في كوخه، جثة هامدة ممددا على السرير مرفوع اليدين إلى الأعلى، وبجانبه منفضة سجائر وأكياس قهوة، وقد بدأت جثته بالتحلل.

المصدر: لينتا. رو