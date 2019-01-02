يناير 02, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات

رئيس دولة يعترف بالإعتداء على موظفة عنده

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فى :منوعات
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رئيس دولة يعترف بالإعتداء على موظفة عنده

بعد أن اعترف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مؤخراً لكاهن الكنيسة انه اعتدى جنسيا على عاملة منزلية حين كان يافعاً، وأنه دخل إلى غرفة نومها ثم وضع أصابعه على أعضائها التناسلية، قائلا ‘قمت بسحب البطانية، ثم حاولت أن ألمس ما كان وراء الملابس الداخلية، وحين استفاقت (الخادمة)، غادرت الغرفة’، قال حزب ‘غابرييلا’ الذي يضم جمعيات مدافعة عن حقوق النساء، إن على دوتيرتي أن يستقيل لأنه ليس جديرا بتولي منصب الرئاسة.

وأضاف الرئيس الفلبيني أن محاولته لم تقف عند هذا الحد، بل عاد مجددا في وقت لاحق إلى غرفة العلملة ولامس أعضاءها التناسلية.

ما زالت الانتقادات مستمرة للرئيس الفلبيني بسبب ما يراه متابعون تحريضا منه على العنف ضد النساء.

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