ذبح مئات الحيتان بطريقة وحشية لصبغ البحر باللون الأحمر في الدنمارك

أقدم صيادون بجزر فارو النائية، على صيد مجموعة من الحيتان والدلافين لذبحها في عرض البحر كجزء من تقاليد عمرها قرن من الزمان، لتتحول مياه البحر إلى اللون الأحمر الدامي.

ويستغل الصيادون عبور الحيتان لشواطئ الأراضي الدنماركية، أثناء هجرتها، حيث يحاوطونها بالقوارب الصغيرة لسحبها باتجاه الشاطئ، ويتجمع السكان لمشاهدة مراسم الصيد التقليدية وإلقاء الحيتان على الشاطئ بعد تقطيعها إلى شرائحوتسبح ما يقارب 100 ألف حوت سنوياً فى جزر فارو، شمال المحيط الأطلسي بين النرويج وإيسلندا، وتضم 18 جزيرة صغيرة، ويخضع صيد الحيتان لتشريعات جزر فارو، التى من أهمها أن يمتلك الصيادون رخصة صيد.

وأدانت جمعية “الكوكب الأزرق” عمليات الذبح، نظراً لأن الحيتان ذبحت بطريقة وحشية.

وقالت الجمعية: “ذبح زهاء 150 حوتا وما يقارب 20 من الدلافين ذات الجوانب البيضاء، بوحشية وقسوة في جزر فارو، التي تعد جزءا من الدنمارك إحدى دول الاتحاد الأوروبي” موضحة أن والحيتان والدلافين من الحيوانات المحمية في الاتحاد الأوروبي.