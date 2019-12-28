دولة أوروبية تغير أسمها رسميا في رأس السنة

ابتداء من يوم الاربعاء المقبل بداية العام 2020 ستتخلى هولندا عن اسمها هذا؛ ليكون اسمها الرسمي “الأراضي المنخفضة” أو Netherlands.

وستسقط الدولة الاسم “هولندا” رسميا من جميع المنشورات والمواد التسويقية، وبالتالي سيُشار إلى البلاد باسمها الرسمي فقط، ولن تتمكن الشركات والسفارات والوزارات والجامعات إلا من الرجوع إلى الدولة باستخدام اسم Netherlands

ماذا تعرف عن هذه الدولة الاوربية؟

* تتكون رسمياً من جزء أوروبي يضم اثنتي عشر مقاطعة، وتقع شمال غرب أوروبا، وجزء كاريبي يتكون من ثلاث جزر في البحر الكاريبي بأميركا اللاتينية.

* نظام الحكم ديمقراطي برلماني، وعاصمتها الرسمية هي أمستردام، في حين يقع مقر الملك والحكومة في لاهاي.

* ميناء روتردام هو أكبر ميناء في أوروبا

* يقع حوالي نصف مساحة أراضيها تحت مستوى سطح البحر في منطقة يقطنها حوالي 21% من إجمالي السكان، بينما يقع نصف أراضيها الآخر في أقل من متر واحد فوق مستوى سطح البحر. وهذه السمة الجغرافية هي التي أعطت للبلاد اسمها: الأراضي المنخفضة (Nederlanden).

* معظم مساحة البلاد مسطحة جداً باستثناء بضعة سفوح تلال منفردة في أقصى الجنوب الشرقي.

* تستضيف في أراضيها مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخمس محاكم دولية هي: محكمة التحكيم الدائمة ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

* تعد ثاني أكبر بلد مصدر للمنتجات الغذائية والزراعية في العالم، بعد الولايات المتحدة. وتعدّ عاشر دولة في العالم لديها أعلى نسبة لدخل الفرد في العالم (عام 2011) وفي مايو / أيار 2011 تم تصنيفها بأنها الدولة الأكثر سعادة بحسب البيانات التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية.

* التعداد السكاني 17 مليونا و181 الف

* متوسط العمر 81 سنة.