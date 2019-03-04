دم رجلٍ يتحوّل إلى “حليب” والأطباء يذهلون

اقترب ألماني مصاب بداء السكري من حافة الموت بسبب ارتفاع نسبة الدهون في دمه، في حالة لم ير الأطباء مثلها من قبل.

وذكر موقع “Live Science”، أن مريضاً بالسكري دخل غرفة الطوارئ بمستشفى في ألمانيا في حالة يرثى لها، وأخبر الأطباء بأنه يشكو من الغثيان والقيء والصداع الشديد، وأنه لا يتناول أدوية السكري بشكل منتظم.

وأسعف الأطباء المريض الذي فقد وعيه وكاد يموت من الاختناق، وأدخلوا له أنبوب تنفس صناعي. وبعد إخضاع المريض لفحوصات وتحاليل دقيقة، تبين أن الرجل يعاني من مستوى عال جدا من الدهون الثلاثية في دمه، التي تجاوزت الحد الطبيعي بـ 28 مرة.

وأشار الأطباء إلى أن دم المريض أخذ لون الحليب الغني بالدسم، بسبب ارتفاع الشحوم الثلاثية، في حالة لم يروا مثلها من قبل.

وأكد الأطباء أن مثل هذه الحالة المتراجعة لصحة المريض يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس، وهذا ما أكدته الفحوص التالية التي أثبتت وجود مستوى مرتفع جداً من إنزيمات البنكرياس، التي يمكن أن تصيب الرجل بالتهاب قاتل.

وأجرى أطباء المستشفى للمريض عملية تنقية دم مباشرة، بسبب سوء حالته الصحية، لكن جهاز التنقية لم يتمكن من التغلب على المشكلة لتعرضه لإنسداد بسبب كثافة الدهون في الدم.

وكرر المختصون المحاولة عدة مرات لكن الجهاز فشل في تنقية دم المريض، فلجأ الأطباء لسفك ليتر كامل من دم المريض واستبدلوه بدم متبرع آخر.

وتحسنت صحة المريض قليلا بعد يومين من تبديل الدم لذلك كرر الأطباء، بعد ذلك، عملية تنقية الدم خلال 5 أيام، استقرت بعدها حالة الرجل وأزال الأطباء عنه أنبوب التنفس الصناعي.

ووصف الأطباء المعالجون الحالة بأنها فريدة جداً لم يشهدوا مثلها طوال حياتهم المهنية. وأشاروا إلى أن ارتفاع مستوى الدهون في الدم البشري ينتج عن زيادة الوزن والوجبات الغذائية غير الصحية، والعلاج غير المنتظم لمرض السكري.