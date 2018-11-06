دراسة صادمة حول مكونات النوتيلا

غالبا ما يتم تسويق شوكولاتة نوتيلا، المكونة أساسا من البندق والكاكاو، باعتبارها “صحية” على الرغم من أنها عبارة عن شوكولاتة كريمية قابلة للدهن.

وفي إعلانات النوتيلا، يظهر في العادة أطفال وهم يتناولون شرائح الخبز المحمص المخبوز من الحبوب الكاملة والمدهون عليها شكولاتة النوتيلا باعتبارها فطورا كاملا لهم.

وفي معظم الدول، يتم تسويقها أيضا بوصفها ببساطة بأنها كريمة البندق القابلة للدهن، وتركز الإعلانات في الغالب على حقيقة أن النوتيلا لا تحتوي على ملونات صناعية أو مواد حافظة.

غير أنه، بحسب موقع “بزنيس إنسايدر”، فإن النوتيلا ليست غذاء صحيا كما يشاع، مشيرة في هذا الخصوص إلى صورة يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، روجها أساسا مركز المستهلك في هامبورغ بألمانيا، وتبين الصورة بالضبط ما يحتويه مرطبان واحد من النوتيلا.

ووفقا للشركة المنتجة لشوكولاتة نوتيلا، فإن المرطبان يحتوي على 5 مكونات أساسية فقط هي زيت النخيل والكاكاو والبندق ومسحوق الحليب الخالي من الدسم و الكثير من السكر.

ويلاحظ من خلال صورة مركز المستهلك الألماني أن السكر يشكل أكثر من نصف مرطبان النوتيلا على الرغم من أن ما كتب على المرطبان أن السكر يشكل ما معدله 21 غراما من السكر لكل 37 غراما من النوتيلا أو لكل ملعقتين من النوتيلا، وهذا يعني في الواقع إن السكر يشكل أكثر من نصف كمية النوتيلا في المرطبان.

وهذا يدفع إلى التساؤل عن نسبة أو كمية زيت النخيل في المرطبان، وبالتالي كميات الكاكاو والبندق ومسحوق الحليب الخالي من الدسم.