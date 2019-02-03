اليك قصته “الصادمة”.. دخل مستشفى بكسور بسيطة وخرج جثة هامدة

تتابع صحة الطائف في المملكة العربية السعودية شكوى رجل يدعى خالد الدعجاني قال إن شقيقه “منصور” تعرض للسقوط من مسار عربات المرضى على الدرج في مستشفى الأسنان بمحافظة الطائف.

واتهم الرجل الطاقم الطبي بمجمع الملك فيصل بالتسبب بوفاة شقيقه، بعد أن دخل المجمع وهو بكامل وعيه، جراء السقوط، لكنه خرج منه بعدها بأيام جثة هامدة، مطالبًا وزير الصحة ومسؤولي صحة الطائف بفتح تحقيق، ومنع الطاقم الطبي الذي أشرف على حالة شقيقه من السفر.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن شقيق المتوفى يتهم الأطباء بإهمال الضحية أثناء تنويمه في العناية المركزة بالمستشفى، حيث سقط من فوق حاجز المشاية الخاص بعربات المرضى في مستشفى الأسنان، أثناء مرافقته لشقيقته المريضة، “حيث لا يوجد حاجز يساعد على عدم السقوط، إضافة إلى عدم وجود وسائل سلامة في الموقع والتصميم الخاطئ”.

وأوضح أنه نقل شقيقه عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الملك فيصل في الطائف، وهو في كامل وعيه، مؤكدًا أنه تحدث معهم بهاتفه، وكان يتحدث مع زائريه وحالته مستقرة، وذكروا لهم أن المريض أُصيب بأربعة كسور في أضلاع الصدر، لكنهم تفاجؤوا بعدها بيومين بإدخاله العناية المركزة، ووضع لاحقًا على التنفس الصناعي وبعدها أعلنت وفاته.

وطالب “الدعجاني” وزير الصحة بفتح تحقيق لما حدث لشقيقه، منذ سقوطه في مستشفى الأسنان، ودخوله بوعيه الكامل لمجمع الملك فيصل الطبي، وانتكاسة حالته الصحية، بعد دخوله بحادث بسيط فقط.

بدوره، قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف، إن المتوفى دخل المستشفى وهو يعاني كسورًا في الأضلع ونزيفًا داخليًا بحسب الكشف المبدئي للطوارئ، لافتًا إلى أن شكوى أسرته تمت إحالتها إلى المتابعة للتحقيق ومراجعة الإجراء الطبي.