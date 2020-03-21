دار الافتاء المصرية تفتي بصيغة جديدة للاذان

افتت دار الافتاء المصرية، السبت، صيغة جديدة للاذان في البلد خلال الفترة الحالية.

وقالت الدار في تغريدة نشرتها بموقعها الرسمي على موقع تويتر تابعتها السومرية نيوز،”هذه الصيغة الجديدة للأذان خلال هذه الفترة”، وهي التالية:

اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم

الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله.

وينتشر في مصر ومعظم دول العالم لاسيما الدول العربية والاسلامية وباء فيروس كورونا الذي تسبب في اصابة اكثر من 250 الف شخص ونحو 11 الف حالة وفاة على مستوى العالم، ما دعا الى اجراءات رادعة في الدولة التي اصيبت بهذا الوباء بين تلك الاجراءات انهاء التجمعات بكل انواعها.