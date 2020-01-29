خطة “مبتكرة” لإنقاذ فيل سقط في قعر بئر

وضع السكان المحليون في ولاية جهارخاند، شرق الهند، خطة مبتكرة لإنقاذ فيل رضيع سقط في بئر بعمق 25 قدما.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن السكان ظلوا يضخوا الماء في البئر باستخادم غالونين من الماء، لمدة ساعتين، حتى يطفو الفيل على السطح، وفي الوقت نفسه استخدموا حفار لعمل منحدر، بجانب البئر، يستخدمه الفيل عند إنقاذه.

ووسط جمع هائل من المتفرجين المذهولين، تسلق الحيوان الضخم في النهاية، وخط أقدامه على الأرض، قبل أن يجمع السكان شمله مع قطيعه.

والتقطت مقاطع فيديو من قرية بانتولي الصغيرة لعملية الإنقاذ الاستثنائية، حيث شوهد الحيوان يتدحرج في المياه الضحلة في قاع البئر، وبدا أنه منزعج.

وسرعان ما أحضر السكان خرطوما لإيصال المياه إلى البئر الضخمة. وبعد ساعتين تقريبا امتلئت البئر، وظهرت رأس الفيل على سطح المياه.

كما شوهد السكان وهم يستخدمون حفارا لحفر منحدر استخدمه الفيل لوضع قدمه الأمامية على الأرض الموحلة، حتى تمكن في النهاية من الخروج.

وقد تجمع المئات من المتفرجين لمشاهدة عملية الإنقاذ، وحرصا على تجنب وقوعهم تحت أقدام الفيل الخارج لتوه من البئر، تدفق الجميع للخلف حتى انضم الفيل إلى قطيعه.