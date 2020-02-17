حيلة غريبة للتهرب من فاتورة الفندق.. ثم وقع في الفخ

يبدو أن قدرة الإنسان على الخداع ليس لها حدود، فهو قد يلحق أضرارا بأي شيء من أجل أبسط الأمور في بعض الأحيان، فالنتيجة المهمة بالنسبة إليه هو أن يحقق مراده، رغم أنه يدرك في كثير من الأحيان أنه معرض لأن يتم اكتشافه في أي لحظة وأي وقت.

وأحدث مثل على ذلك الأميركي ريان سنتيل ستيت، من ولاية يوتا الأميركية، حيث يواجه تهما جنائية بعد ضبطه متلبسا باستخدام القوارض، مثل الفئران، للحصول على إقامة فندقية مجانية.

واعترف ستيت، البالغ من العمر 37 عاما، بإطلاق قوارض في 3 فنادق مختلفة على الأقل، من أجل تقديم شكوى بشأن المخلوقات المزعجة، والحصول على تعويض بغرفة مجانية، بحسب ما ذكرت شرطة سولت لايك سيتي، التي تعتقد أنه نفذ عملية الخداع هذه في عدد أكبر من الفنادق.

وبحسب تقرير لقناة “كاي يو تي في”، يقوم ستيت بحجز غرف فندقية، ثم يطلق القوارض بمجرد وصوله إلى الغرفة، ويقوم بعدها بالاتصال بموظفي الفندق ويشكو من انعدام النظافة، ويشير إلى فضلات القوارض وفي بعض الحالات إلى القوارض نفسها.

وبعدما يقدم شكواه إلى المسؤولين في الفندق، يطلب إعفاءه من دفع تكاليف الإقامة، كما أفادت قناة “كاي يو تي في” الإخبارية المحلية في ولاية يوتا.

وأشارت القناة إلى أن ستيت ربما لجأ إلى هذا التكتيك عدة مرات في المنطقة، ومن الفنادق التي وقعت ضحية خداع ريان ستيت، فندق حياة هاوس سولت ليك سيتي، حيث اتصل المدير العام المساعد للفندق، شون مدينا، بالقناة وأبلغهم أنه وقع ضحية خداع الرجل، وذلك بعد قراءة القصة على صفحات وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك ليس من الواضح تماما كيف تم اكتشاف حالات الخداع أخيرا، ولكن الشرطة قالت إن ستيت و”عصابته من القوارض” تسببت في إلحاق أضرار في العديد من غرف الفنادق.