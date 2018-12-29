حياة عاطفية صاخبة.. معلومات مثيرة عن فريد الاطرش بذكرى رحيله!

يحلّ اليوم في 26 كانون الأول، الذكرى الـ 44 لرحيل الفنان والموسيقي الكبير فريد الأطرش.

وفي ذكراه اليكم بعض المعلومات عنه:

-والدته الأميرة اللبنانية علياء المنذر كانت صاحبة صوت جميل وتتقن الميجانا والعتابا، وشقيقته الفنانة الراحلة أسمهان.

-لعب دور البطولة في 31 فيلماً سينمائياً في الفترة الممتدة بين العامين 1941 و1975.

-رفض فريد فكرة الزواج، لكنه أحب أكثر من مرة في حياته، وارتبط بعلاقات عاطفية مع الكثير من النساء بينهن أسماء معروفة في الوسط الفني العربي مثل شادية، وسامية جمال، ليلى الجزائرية.

قصة حب سامية جمال وفريد الأطرش كانت من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، وكان الكل ينتظر أن تكلل بالزواج، وهو ما كانت تأمله سامية، في الوقت الذي كان يرفضه الأطرش الذي كان يرى أن الزواج سيقضي على عاطفة الحب، وبالتالي سيضيع مصدر وحيه وإلهامه لألحانه وأغانيه الشهيرة.

غرام الراقصة والموسيقار استمر لسنوات طويلة، وربما يكون الحب الحقيقي الوحيد في حياة سامية التي قررت الانسحاب عندما أحسّت أنه حب بلا أمل، رغم تيقنها بجنون الأطرش بها، وتزوجت من رجل آخر.

-تعددت ألقابه ومنها ‘ملك العود’ و’موسيقار الأزمان’.