حملها 252 متراً سباحة وقفزاً ليفوزا بمسابقة “حمل الزوجة”

فاز رجل من ليتوانيا وزوجته بلقب مسابقة “حمل الزوجة”، حيث قفزا فوق الأخشاب وخاضا في مياه يصل ارتفاعها إلى الخصر للفوز على عشرات الأزواج الآخرين للعام الثاني على التوالي.

نجح فيتوتاس كيركلوسكاس وزوجته نرينجا كيركلوسكين في اجتياز مضمار المسابقة الشاق بطول 253.5 متر في دقيقة و6.72 ثانية اليوم السبت.

انطلق في بامبلونا السبت مهرجان سان فيرمين، وهو من أكبر الاحتفالات التقليدية في إسبانيا التي يتخللها خصوصا سباقات للثيران.

هذا الرقم يقل بواقع عشر من الثانية فقط عن بطل العالم لست مرات السابق الفنلندي تايستو ميتينين وشريكته الجديدة كاتيا كوفانين.

وشارك أزواج من أكثر من عشرة بلدان في السباق السنوي الذي أقيم في سونكايارفي على بعد 480 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة هلسنكي.

وتم توزيع الجوائز على أول ثلاثة أزواج عبروا خط النهاية، بالإضافة إلى “الزوجين الأكثر تسلية” و”أفضل زي” و”أقوى حامل”.

على الرغم من اسم الحدث، لا يتعين أن يكون الرجل والمرأة زوجين، وقال المنظمون إن المتسابقين الذكور يمكن أن “يسرقوا زوجة الجيران” إذا لم يكن لديهم رفيقة.