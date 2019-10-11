حلق رأس زوجته.. بعدما وجد شعرة في وجبة الفطور

قبض على مواطن بنغالي حلق رأس زوجته بعد عثوره على شعرة في وجبة الفطور، وفق ما أعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء، فيما حذّرت جماعات حقوقية من أن العنف الممارس على النساء يتصاعد في البلد.

ونفّذت الشرطة عمليات دهم في قرية واقعة في منطقة جويبورهات (شمال غرب) وألقت القبض على بابلو موندل البالغ 35 عاماً بعدما أبلغ قرويون الشرطة بالحادث.



وقال شرطي يدعى شهريار خان لوكالة “فرانس برس”: “وجد الرجل شعرة بشرية على وجبة الأرز والحليب التي حضرتها له زوجته، فاستشاط غضبا وألقى باللوم عليها. ثم تناول شفرة وحلق شعر رأسها عنوة”.

وأوضح خان أن السلطات وجّهت إلى بابلو تهمة “التسبب طوعاً في الأذى الحاد”، وهي جريمة يعاقب عليها في البلاد بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، وأيضا بـ”خدش حياء” الزوجة البالغة من العمر 23 عاماً.

وقال ناشطون إن الحادث يسلّط الضوء على العنف المتزايد الذي يمارس على النساء في بنغلادش رغم القوانين الموجودة لحمايتهن من الاعتداءات الجسدية والجنسية.