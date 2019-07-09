حقائق عن القبلة وتأثيراتها الصحية والاجتماعية

يحتفل العالم في السادس من تموز كل عام باليوم العالمي للقبلة، حيث يفيد باحثون ان القبلة تعمل على إفراز هرمون السعادة وتعزيز الروابط الاجتماعية، سواء أكانت بسبب علاقات غرامية أو للصداقة أو للاحترام.

وهذه بعض الحقائق العلمية عن فوائد القبلة وتأثيراتها الصحية والاجتماعية:

– نحو 7 سعرات حرارية يتم حرقها أثناء التقبيل كل دقيقة، وقد استطاع زوجان تحطيم الرقم القياسي في هذا المجال وحرقا 24198,4 سعرة حرارية أثناء التقبيل.

– هنالك علم مختص بدارسة القبل يدعى “علم القبل” أو “فيليماتولوجي”، ووجد الباحثون في هذا المجال على سبيل المثال أن ثلثي المقبلين يميلون برؤوسهم إلى اليمين عند التقبيل.

– تستمر القبلة في المعدل أكثر من 12 ثانية في أيامنا هذه، بينما كان معدل طول القبلة في ثمانينات القرن الماضي تصل إلى 5,5 ثانية فقط.

– يشجع الأطباء على التقبيل لأنه يساعد على تقوية جهاز المناعة ويبطئ عملية التقدم بالعمر، بالإضافة إلى أن التفكير في التقبيل يزيد من إفراز اللعاب ويذيب اللويحات السنية (الرواسب الصفراء فوق الأسنان) الضارة.

– التقبيل يؤثر بإيجابية على قيادة السيارة، إذ وجد علماء أن القبلة قبل القيادة تقلل من العدوانية وبالتالي يقلل من نسبة حوادث السير، أما أثناء القيادة فلا يُنصح بالتقبيل بتاتا.

– عند التقبيل يتم تحفيز 100 مليار خلية عصبية، ويتم عندئذ أيضا إفراز هرمونات السعادة والأدرينالين التي تملئ الجسم بالطاقة وتجعل القلب ينبض بصورة أسرع، وهو ما يساهم أيضا في ارتفاع درجة حرارة الجسم وارتفاع ضغط الدم.

– عند التقبيل يتم تبادل نحو 60 ملليغرام من الماء مع الشريك، و 0,5 ملليغرام من البروتين و 0,15 ملليغرام من الإفرازات الغدية و 0,4 ملليغرام من الأملاح، ويتم أيضا تبادل ما يصل إلى 22 ألف نوع من البكتريا!

– التقبيل هو لفتة من الحنان يقوم به البشر غريزيا، كما بعض الكائنات الحية الأخرى كالقردة. بعض الحيوانات تقوم بهذه العملية أيضا بطرق مختلفة، مثل الإوز عبر المنقار والفيلة عبر الخراطيم.

– التقبيل في 90 بالمائة من بلدان العالم، يكون لأغراض وبأشكال مختلفة، ففي فرنسا مثلا يتم التقبيل ثلاث مرات على الخد، أو في اليابان فيتم التقبيل مثلا فقط عند الرغبة في ممارسة الجنس.

– في بعض الأماكن يمنع أو لا يرحب بالتقبيل، فمثلا يمنع ذلك في أيام الأحد في الأماكن العامة في ولايتي ميشيغان وكونيتيكت الأميركتين لأسباب دينية، ويجب الالتزام أيضا بـ “القواعد الأخلاقية” في ميترو العاصمة التركية أنقرة ويمنع كذلك التقبيل.