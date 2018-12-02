الولايات المتحدة.. حفل عائلي تسبب بحرق 470 كيلومترا مربعا!

أدى استخدام “متفجرات ملونة” في حفل عائلي، إلى نشوب حريق هائل التهم ما يقارب 470 كيلومترا مربعا من المساحات الخضراء، وخلف أضرارا مادية قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي.

وكشفت مديرية الغابات في الولايات المتحدة، لأول مرة، عن سبب الحريق الهائل الذي اشتعل في مناطق خضراء واسعة من ولاية أريزونا الأمريكية، في شهر نيسان من عام 2017، حيث تبين أن فتيل الحريق كان “متفجرات ملونة” تستخدم في العروض السينمائية والترفيهية.

وبدأ الحريق عندما أطلق الأمريكي، دينيس ديكي، النار على مجموعة من “المتفجرات الملونة” باستخدام بندقيته الخاصة، حيث تسبب ذلك في تفجر الألوان وصدور دخان كثيف، وكذلك اشتعال سريع لمساحات العشب الجاف المحيطة بالمكان، ليمتد الحريق إلى أكثر من 470 كيلومترا مربعا من ولاية أريزونا.

وتسببت الحرائق الهائلة بنزوح مئات السكان من منازلهم المنتشرة في المنطقة المتضررة، بينما شارك أكثر من 20 مركز إطفاء أمريكي في عمليات السيطرة على الحرائق وإخمادها، العملية التي استغرقت قرابة 7 أيام متواصلة.

ونتيجة لما سبق، حكم على الجاني بخمس سنوات من المراقبة، كما فرض عليه سداد غرامة مالية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، كتعويض عن الخسائر التي سببتها تصرفاته غير المسؤولة تجاه البيئة.