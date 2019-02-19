حفل زفاف يتحول الى مأتم والضحايا 31 شخصاً

لقي 13 شخصا حتفهم، وأصيب 18 آخرون بجروح، بعدما دهست شاحنة مسرعة موكبهم خلال حضورهم حفل زفاف في ولاية راجاستان، شمالي الهند.

وفي التفاصيل، كان المشاركون يسيرون على طول الطريق السريع في منطقة تشوتي، كجزء من موكب الزفاف، ليتفاجؤوا بشاحنة مسرعة تقتحم جمعهم. وفقا لموقع “نيوز 18”.

ونتيجة للحادث توفي تسعة أشخاص على الفور، في حين فارق الحياة أربعة آخرون في الطريق إلى المستشفى، وتم نقل البقية بما فيهم العروس لتلقي العلاج.

وتفيد التقارير الأولية، بأن السائق فقد السيطرة ولم يتمكن من رؤية الناس أمامه، في حين أطلقت الشرطة الهندية عملية بحث مكثفة عن السائق، الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.