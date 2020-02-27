جريمة في أميركا.. طُرد من عمله فقتل 6 أشخاص

أفادت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أنّ موظّفاً في شركة لصنع المشروبات الكحولية بمدينة ميلووكي (الغرب الأوسط) طُرد لتوّه من عمله أطلق النار داخل الشركة فقتل 6 أشخاص قبل أن يلقى مصرعه.



وفي حين لم يؤكّد أيّ مصدر رسمي هذه الحصيلة، أفادت شرطة ميلووكي، كبرى مدن ولاية ويسكونسن، أنّها أرسلت وحدات إلى مقرّ شركة “مولسون كورس” إثر ورود بلاغ يفيد بوجود مسلّح يطلق النار داخل مقرّ شركة التخمير العملاقة.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر: “الرجاء أن تبقوا بعيدين عن المنطقة في هذا الوقت”، مشيرة إلى أنّها تحقّق في “حادثة خطرة” في منطقة “ميلر فالي”، حيث يقع المصنع.

إعادة هيكلة

أما مطلق النار فهو موظف في مصنع البيرة وقد طُرد في وقت سابق من نهار الأربعاء من الشركة التي تخضع لعملية إعادة هيكلة، وكان لا يزال مرتدياً ثياب العمل التابعة للمصنع حين راح يطلق النار.

بدورها أرسلت الشرطة ودائرة الإطفاء عشرات الآليات إلى المكان، بحسب مشاهد بثّتها قنوات التلفزة المحلية.

كما تم إخطار كل المؤسسات التعليمية الواقعة على مقربة من مكان إطلاق النار لكي تحتاط وتغلق المنافذ المؤدّية إليها، وذلك بحسب الإجراءات المتّبعة في مثل هذه الحالات.