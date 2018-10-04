جامعة تستبدل التصفيق بالاشارة!

أصدر اتحاد الطلاب في جامعة “مانشستر” البريطانية، قرارا بمنع التصفيق واستبداله برفع كفي اليدين أو ما يُعرف بـ”الجاز هاندز”.

وجاء القرار في الاجتماع الأول لاتحاد طلاب “مانشستر”، ووفق صحيفة “مانكونيون” الطلابية، ستستخدم لغة الإشارة البريطانية “جاز هاندز” بدل التصفيق، الذي يمكن أن يزعج الذين يعانون من القلق، أو الاضطرابات الحسية.

وقالت متحدث باسم اتحاد الطلاب إن “الجاز هاندز ستكون طريقة أكثر شمولية للتعبير، ووضع هذا الاقتراح في محاولة لتشجيع مجموعات الطلاب والمجتمعات على تبني مثل هذه الطريقة”.

وأوضحت المتحدثة أن هذه الطريقة تشجع على مراعاة الذين يعانون بعض المشكلات الحسية.

ويحتاج المقترح إلى 66% من الأصوات ليصبح ساري المفعول، ورغم بعض المعارضة، حصلت الفكرة على الأصوات اللازمة، حسب موقع مترو البريطاني.