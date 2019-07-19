ثلاثيني يغتصب والدته الستينية مرتين!

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شاب اغتصب والدته مرتين داخل شقتها منطقة مصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من سيدة مفادها قيام ابنها باغتصابها، وقالت المبلغة إنها مطلقة من زوجها الأول منذ سنوات ولديها منه ابن عمره، 30 عاما، ويقطن معها ومع زوجها الثانى بنفس الشقة بعزبة خيرا الله.

وأضافت “إن الابن قام بالدخول عليها فى غرفتها وجردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا، ولم تكن المرة الأولى، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة وألقت القبض على المتهم”.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.