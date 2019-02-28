ثعبان يسافر آلاف الأميال على متن رحلة جوية داخل حذاء امرأة

قد يسبب العثور على ثعبان في حذائك شعراً كبيراً بالرعب والهلع، وهذا ما حصل بالفعل مع هذه المرأة الاسكتلندية، وذلك بعد رحلة جوية من أستراليا قطعت فيها الطائرة مسافة 9 آلاف ميل!

وصُدمت موريا ماكسويل عندما عثرت على ثعبان منقط في حقيبتها، وذلك بعد سفرها من كوينزلاند إلى غلاسكو، يوم الخميس.

وكان الثعبان قد استقر في حذائها، حتّى أنه كان يغير جلده أثناء الرحلة الطويلة.

وتُذكر هذه الحادثة بفيلم “ثعابين في طائرة” من عام 2006، والتي يقوم فيها الممثل صامويل جاكسون بتأدية دور عميل “أف بي أي” يتحدى صندوقاً مليئاً بالثعابين على متن الطائرة.

واتصلت ماكسويل بـ “الجمعية الاسكتلندية للوقاية من القسوة على الحيوانات”، والتي قامت بعزل الثعبان.

وقال أحد المسؤولين في الجمعية تايلور جونستون، في بيان أرسله لـCNN: “استجبت لاتصال من امرأة كانت قد عادت لتوها من عطلة في أستراليا، وعثرت على ثعبان صغير داخل حذائها في حقيبتها”.

وأضاف جونستون: “عندما وصلت، قمت بإزالة الثعبان بحذر من بين أغراضها”.

ولدى فحص الثعبان، تبين أنه ثعبان منقط، وغير سام، وفقاً لجونستون.

وقال جونستون: “يتواجد الثعبان الآن في مركز إنقاذ الحيوانات في إدنبره”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتخطى فيها ثعبان أجهزة الأمن ليصل إلى ناقلة جوية، وفي عام 2016، قام راكب بتصوير لحظة مرعبة تدلى فيها ثعبان إلى مقصورة، وذلك خلال رحلة من توريون إلى مدينة مكسيكو.

وفي عام 2012، اضطرت رحلة لـ”EgyptAir” القيام بهبوط اضطراري بعد أن قام ثعبان بعض رجل أردني على متن الطائرة، كما ذكرت التقارير.