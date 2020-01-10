تيتانيك تخضع لحماية دولية.. فكيف تبدو بعد 100 عام على تحطمها؟ (صور)

بعد مرور أكثر من مئة عام على غرق السفينة تيتانيك الشهيرة خلال رحلتها الأولى من لندن إلى نيويورك، تضافرت بعض البلدان لحماية موقع الحطام.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 19 كانون الأول أن اتفاقية دولية أبرمتها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا قد دخلت حيز التنفيذ للقيام بتلك المهمة.

تنص الاتفاقية، التي تسمى رسميًا “الاتفاقية الخاصة بسفينة البريد الملكي الغارقة تيتانيك”، على أن الدول قد وافقت على حماية موقع الحطام من النهب وغيره من عمليات الإنقاذ غير الخاضعة للقوانين المُنظِمة.

وتهدف الاتفاقية إلى إبقاء القطع والأشياء من سفينة تيتانيك على حالها حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع عليها.

وصرّحت وزارة الخارجية الأميركية بأن “سفينة البريد الملكي تيتانيك لها أهمية تاريخية وثقافية وعلمية عظيمة على المستويين الوطني والدولي، وتستحق أن تحظى بالحماية المناسبة.”

البروفيسور روبرت بالارد، الذي ساعد في إعادة اكتشاف السفينة تيتانيك في العام 1985، يشير إلى لقطات مصورة لحطام السفينة. الاتفاقية الجديدة ستساعد في حماية الحطام من النهب. (© Peter Morrison //AP Images)