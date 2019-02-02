توقيف قاتل “مصّاص دماء” في روسيا ادّعى أنه طبيب

نجح روسي قتل زميله في المدرسة وشرب دمه وأمضى 10 سنوات في مصح عقلي في الحصول على وظيفة طبيب بفضل شهادة مزوّرة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الجمعة.

وكشف المحققون، الجمعة، عن توقيف هذا الرجل البالغ 36 عاما الذي كان يعمل طبيبا مسؤولا عن حملات الوقاية في أحد مستشفيات تشيليابينسك في أورال. ووجّهت إليه تهمة استخدام شهادة طبّ مزيّفة للاستحصال على وظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكشفت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن الرجل الذي يحمل اسم بوريس كوندراتشين بحسب وسائل الإعلام، حُكم عليه في العام 2000 بالخضوع لعلاج “بعد ارتكابه جريمة خطرة جدّا”.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن كوندراتشين قام في العام 1998 عندما كان لا يزال تلميذا في المدرسة الثانوية بحقن زميل له بمسكّن قبل تقطيعه أشلاء وشرب دمه.

وجاء في موقع “زناك.كزم” الإخباري المحلي أن كوندراتشين “كان يعدّ نفسه مصاص دماء”.

وفي آب/أغسطس 2000، أدخل بوريس كوندراتشين مستشفى للأمراض العقلية إثر تشخيص إصابته بانفصام الشخصية، وفق ما أوردت صحيفة “تشيليابينسكايا نيديليا”. وهو خرج منه بعد عشر سنوات.

وقد وظّف طبيبا في مستشفى تشيليابينسك مكلّفا بتوعية الناس بمخاطر الإفراط في احتساء الكحول والتدخين وضرورة ممارسة النشاط البدني، بحسب ما نقلت وكالة “إنترفاكس” عن ناتاليا غورلوفا المسؤولة البلدية عن شؤون الصحة.

وقد أوقف في كانون الثاني/يناير بعدما تعرّف عليه طبيب نفسي سبق أن عالجه خلال منتدى طبي، بحسب “إنترفاكس”.