توفي بعد زواجه بنحو 7 ساعات

جرت في مستشفى مدينة نورثهامبتون البريطانية مراسم عقد قران غير اعتيادية لمريض على حافة الموت.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن هاري سمارت (33 سنة) شكا في شهر يوليو الماضي من سوء حالته الصحية، وآلام في منطقة الصدر، وبدأ يفقد وزنه تدريجيا وساءت نوعية نومه.

واكتشف الأطباء في نهاية شهر سبتمبر الماضي أن هاري سمارت يعاني من سرطان الرئة في مرحلته النهائية، واعتقدوا بأنه سيعيش أياما محدودة فقط.

فقرر الرجل الرحيل عن هذه الدنيا وهو متزوج، لذلك نظمت له مراسم عقد قران في إحدى ردهات المستشفى بحضور أقربائه وأصدقائه وخطيبته لورا (31 سنة)، وأعلنهما الكاهن زوجا وزوجة بعد انتهاء الطقوس الدينية.

وتقول لورا، “لقد نطق قسم الزواج وألبسني الخاتم وقبلني. رقدت بجانبه وشاهدنا فيلما بعنوان “سريع وغاضب-8″ لأنه كان مولعا بالسيارات”. وبعد سبع ساعات رحل هاري إلى الآخرة.

ويذكر أنه في شهر أغسطس الماضي قررت امرأة صينية عقد قرانها وهي في المستشفى، ولكنها توفيت قبل اكتمال مراسم الزواج ببضعة دقائق.

المصدر: لينتا. رو