يوليو 27, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

تمساح يخطف طفلا أمام أعين الفلاحين!

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فى :منوعات
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تمساح يخطف طفلا أمام أعين الفلاحين!

هاجم تمساح مفترس طفلا في الـ 12 عاما من عمره وأمسكه من ساقه وجره إلى مياه قناة الري، التي يسقي منها الفلاحون أراضيهم.

وذكرت صحيفة The Times of India، أن الحادث وقع في ريف ولاية أوتار براديش الهندية، عندما وصل الطفل محمد أكرم إلى قناة تجمّع مياه الري ليأخذ دلوا من مياهها.

ولحسن الحظ كان جد الطفل يعمل في حقل قريب من القناة وانتبه لما جرى، عندما سحب التمساح حفيده من ساقه ودخل به المياه.

وهرع الجد والفلاحون القريبون من موقع الحادث، وبدأوا بضرب الزاحف بالهراوات وأجبروه على فتح فكيه وأنقذوا الطفل.

وقال والد الطفل:” كان أكرم محظوظا لأن الكثير من السكان المحليين كانوا يعملون في الحقول المجاورة، وهرعوا لمساعدته. إنه يتلقى الآن العلاج في المستوصف القريب فهو يعاني من جراح مؤلمة. لكن الأطباء يقولون لا يوجد خطر على حياته”.

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