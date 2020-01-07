الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حادث منزل نانسي عجرم

خرجت أسرة القتيل المتهم بسرقة منزل نانسي عجرم في لبنان برواية جديدة تكشف نقيض التفاصيل التي جاءت على لسان زوج المطربة.

وقالت أسرة القتيل، ممثلة في شخص خاله، إن ابنها كان يعمل لدى زوج المطربة، مشيرة إلى أنه ذهب إلى الفيلا ومعه “مسدس لعبة” للمطالبة “بمستحقاته المتأخرة”.

وأضاف، في تصريحه لقناة لبنانية، أن زوج نانسي “نشر فيديو الواقعة بعد تعديله (مونتاج) وحذف بعض المشاهد التي تدينه”، على حد قوله.

وتابع أن ابن شقيقته يعمل في لبنان منذ 10 سنوات، ولا توجد له أي سوابق جنائية، فيما قالت والدة القتيل إن زوجته أخبرتها أن ابنها ذهب لبيروت “ليحصل على مستحقات له عند أحد الأشخاص”.

في المقابل، ذكر محامي زوج نانسي أن القتيل “لم يكن يعمل لدى الأسرة، ولم تكن هناك أي معرفة سابقة به”.

ودخل شخص ملثم إلى فيلا النجمة اللبنانية في “نيو سهيلة كسروان”، بهدف السرقة، مدججا بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، قبل أن يتدخل فادي ويطلق النار عليه، مما أرداه قتيلا على الفور.

وكان القضاء اللبناني أصدر قرارا بتوقيف زوج نانسي، فادي الهاشم، على خلفية الحادث.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية انه تم الافراج، اليوم الثلاثاء، عن فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، اذ قررت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قررت الإفراج عنه بعد إطلاعها على كل الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها بأن ما قام به كان دفاعا مشروعا عن النفس، على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان.