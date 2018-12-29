تعرّف على أسوأ 10 كلمات مرور لعام 2018 استخدمت في الإنترنت
مع قرب انتهاء العالم الحالي، نشر موقع “SplashData” قائمته السنوية لأسوأ 100 كلمة مرور مستخدمة عبر الإنترنت.
الموقع وكعادته السنوية نشر قائمة بأسوأ كلمات المرور التي يستخدمها متصفحو الإنترنت، مستعينا بذلك على الكلمات المسربة.
وشهدت القائمة الجديدة محافظة كلمة المرور المستخدمة “123456” على مركزها الأول للعام الثاني على التوالي، بالإضافة لمحافظة كلمة “password” على مركزها الثاني في القائمة.
وهذه قائمة بأسوء 10 كلمات مرور، بحسب مانشر الموقع:
123456 حافظت على مرتبتها منذ العام السابق.
Password حافظت على مرتبتها
123456789 صعدت ثلاث مراتب
12345678 هبطت مرتبة واحدة
12345 حافظت على مرتبتها
111111 جديدة
1234567 صعدت مرتبة واحدة
Sunshine جديدة
qwerty هبطت خمس مراتب
iloveyou حافظت على مرتبتها
وينصح الموقع بإستخدام كلمة مرور مكونة من 12 حرفا أو أكثر مع تنويع الرموز المستخدمة، بالإضافة لاستخدام كلمات مرور مختلفة لمواقعك الخاصة حتى لايتمكن أحد من الدخول إليها دفعة واحدة بمجرد معرفة كلمة مرور واحدة.