تعرف على المدينة الأكثر زيارة في العالم خلال 2018

حصلت العاصمة التايلاندية بانكوك على لقب المدينة الأكثر زيارة في العالم خلال 2018، وذلك للعام الرابع على التوالي، وتسبق بذلك مدينتي لندن وباريس.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، أن مؤشر المدن الأكثر زيارة في العالم الذي تصدره شركة “ماستر كارد” للخدمات المالية أظهر أن العاصمة الفرنسية جاءت في المركز الثاني تليها العاصمة البريطانية.

وبلغ عدد زوار بانكوك العام الماضي أكثر من 22 مليون سائح، في حين بلغ عدد زوار باريس ولندن 19 مليون زائر لكل منهما.

وقالت الشركة إن لندن تعد المدينة الوحيدة من ضمن المدن العشر المتصدرة للمؤشر التي تسجل تراجعاً في عدد الزوار، حيث انخفض عدد السائحين لديها العام الماضي بنحو 4 في المائة.

ومن المتوقع أن تسجل العاصمة اليابانية طوكيو هذا العام أعلى نسبة ارتفاع في عدد السائحين تقدر بـ10 في المائة، ليبلغ عدد زوارها أكثر من 14 مليون شخص.

يشار إلى أن قطاع السياحة في تايلاند يمثل خمس إجمالي الناتج المحلي للبلاد.