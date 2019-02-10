فبراير 10, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

تطبيقات تتجسس على آيفون.. وأبل تحذر

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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تطبيقات تتجسس على آيفون.. وأبل تحذر

طلبت “أبل” من مطوّري التطبيقات الكف عن استخدام أنظمة تسجل أنشطة مستخدمي ” #آيفون ” من دون علمهم تحت طائلة سحبها من متجرها الإلكتروني، وفق ما أفاد موقع “تك كرنش” المتخصص في أخبار التكنولوجيا الجمعة.

وأشار عملاق الهواتف الذكية في بيان إلى أن شروط الاستخدام في متجر التطبيقات التابع للمجموعة “تفرض على التطبيقات أن تطلب من المستخدمين الإذن وتبلغهم بطريقة واضحة وظاهرة عن أي تسجيل أو تحميل أو حفظ بطريقة أو بأخرى لأنشطة المستخدم”.

وأضافت المجموعة الأميركية العملاقة أنه في حال لم يكف المطوّرون عن هذه الممارسات أو لم يعلموا المستخدمين بها، ستعمد “أبل” إلى سحب تطبيقاتهم من متجرها الإلكتروني.

إلى ذلك، لفت موقع “تك كرانش” إلى أن بعض التطبيقات تسجل أنشطة مستخدميها من دون علمهم ولا إذنهم، من بينها “إكسبيديا” لحجوزات السفر والفنادق أو “هوليستر” للملابس.

وأضاف “حتى لو أن البيانات الحساسة عادة ما تكون محجوبة، فقد سُرب بعضها مثل أرقام جوازات السفر أو البطاقات المصرفية”.

كما أوضح أن تلك التطبيقات تستخدم بشكل ملموس، نظاما معلوماتيا طورته شركة “غلاسبوكس” المتخصصة، يسجل نشاط المستخدم.

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