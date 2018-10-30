تاجر ألماس يُهدي موظفيه سيارات وشققاً ونقوداً.. ما المناسبة؟

وزع تاجر ألماس هندي مئات السيارات على موظفيه كهدايا مع اقتراب عيد ديوالي الهندوسي، وذلك في مراسم شارك فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وحصل 600 موظف في شركة ‘هاري كريشنا إكسبورترز’ لتجارة الألماس، التي يملكها الملياردير سافجي دهولاكيا على سيارات من إنتاج شركة ماروتي سوزوكي الهندية، كما حصل نحو ألف موظف آخرين على هدايا في شكل ودائع نقدية وشقق ضمن مراسم كبيرة أقيمت في الهواء الطلق بولاية جوجارات.

ويتبادل الهنود الهدايا مع اقتراب عيد ديوالي، وهو مهرجان هندوسي بارز، يحتفي بانتصار الخير على الشر، ويحل هذا العام في السابع من تشرين الثاني المقبل.

وألقى مودي كلمة خلال المراسم عبر الفيديو، وقدم مفاتيح سيارات لبعض الموظفين في العاصمة نيودلهي يوم الخميس، وتتجاوز قيمة السيارات المهداة للموظفين مليوني دولار.

ويشتهر دهولاكيا في الهند بتقديم هدايا سخية لموظفيه في عيد ديوالي، ومن بينها مئات الشقق وزعها على العاملين لديه في مراسم عام 2016.

والهدايا جزء من برنامج يستهدف الموظفين الذين يتفانون في العمل بشركة الألماس، وقال دهولاكيا في منشور على فيسبوك: ‘هدف هذا البرنامج هو مكافأة الموظفين على إخلاصهم وتفانيهم في العمل’.