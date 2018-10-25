أكتوبر 25, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بيع “كتاب الموتى” الفرعوني النادر بـ1.3 مليون يورو

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فى :منوعات
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بيع “كتاب الموتى” الفرعوني النادر بـ1.3 مليون يورو

عرض دار مونتي كارلو للمزادات العالمية، كتاب الموتى الفرعوني النادر للبيع بمبلغ 1.35 مليون يورو.

وجرى بيع الكتاب في مزاد علني، عرض خلاله للبيع أيضا عدد من المخطوطات والوثائق النادرة، جاء من بينها “كتاب الموتى” الذي يعود لعصر المصريين القدماء، ويضم مائتي بردية، بحسب موقع “hellomonaco”.
ويبلغ طول الكتاب 17.40 متر، ويرجع تاريخ الكتاب بالتحديد للفترة ما بين 594 إلى 588 ق.م، وتمت كتابته بخط هيراطي باستخدام الحبر الأسود، مع استخدام الحبر الأحمر في كتابة عناوين وأجزاء مهمة.
ويحتوي كتاب الموتى على 200 وصفة سحرية، وضعها المصريون القدماء في مقابرهم من أجل مساعدة المتوفى على المرور من مخاطر العالم السفلي والوصول إلى الحياة الأخرى، كما أن الكتاب يضم نحو 227 صورة قصيرة مرسومة ومطلية باللونين الأسود والأحمر.

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