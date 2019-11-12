بيع اغلى ساعة يد بـأكثر من 31 مليون دولار

كشفت تقارير صحفية، الثلاثاء، عن بيع ساعة يد نادرة بأكثر من 31 مليون دولار، لتصبح الاغلى في التأريخ.

وقد عرضت دار كريستيز للمزادات في جنيف، اليوم (12 تشرين الثاني 2019)، ساعة من طراز “Patek Philippe Grandmaster Chime” لمدة 5 دقائق فقط، “انهالت فيها عروض الشراء قبل أن يغلق المزاد بعد تقديم السعر الأعلى من جانب مشتر عبر الهاتف، لم يكشف عن هويته”.

واشارت التقارير الصحفية الى حضور امير موناكو ألبرت الثاني للحدث الذي أطلق عليه اسم “ساعة فقط” ، وخصص إيراده لصالح الجمعيات الخيرية التي تدعم مرضى ضمور العضلات.

وذكرت دار كريستيز إن الساعة نادرة جدا وهي “النسخة الأولى والوحيدة من هذه الساعة الاستثنائية التي يتم إنتاجها من الفولاذ المقاوم للصدأ”.

ويبلغ قطر الساعة التي استغرق صنعها 100 ألف ساعة عمل 47 ميليمترا، وقد صنعت من الفولاذ المقاوم للصدأ والذهب الأبيض و لها وجهان قابلان للانعكاس، أحدهما من الذهب الوردي والآخر من خشب الأبنوس الأسود.

وكان من المتوقع أن يتم بيع الساعة بحوالي 2.5 مليون دولار، لكنها حطمت الرقم القياسي السابق البالغ 17.5 مليون دولار لساعة رولكس دايتونا، التي كان يملكها نجم هوليوود بول نيومان، قبل بيعها في عام 2017.